Un buteur s'annonce au PSG, c'est confirmé !

Jusque-là, le PSG ne s'est pas renforcé dans le secteur offensif au sein duquel Luis Enrique possède déjà plusieurs joueurs de haut niveaux. A tel point que Gonçalo Ramos était annoncé sur le départ. Mais le Portugais a lui-même confirmé qu'il restait à Paris. Et au sein du PSG, on se réjouit de cette décision.

D'ici la fin du mercato, le PSG s'attardera sur les ventes des joueurs jugés indésirables. Cela concerne essentiellement Nordi Mukiele, Carlos Soler, Gianluigi Donnarumma, Randal Kolo Muani, Renato Sanches, Marco Asensio et Ilyes Housni. Mais depuis quelques semaines, le nom de Gonçalo Ramos a également circulé sur le mercato. Mais ce feuilleton pourrait prendre fin.

Ramos annonce qu'il reste au PSG En effet, mercredi soir, après la victoire contre Tottenham en Supercoupe d'Europe, Gonçalo Ramos a annoncé qu'il restait au PSG : « Si je reste bien au PSG cette saison ? Oui (sourires) ». Un choix clair qui met donc fin aux rumeurs de départ malgré son statut de doublure d'Ousmane Dembélé. Il faut dire que le Portugais a brille lors de son entrée en jeu, inscrivant même le but égalisateur, avant de réussir son tir-au-but.