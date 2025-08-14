PSG : Deux joueurs signent, le grand ménage commence !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Il reste un peu plus de deux semaines au Paris Saint-Germain pour parvenir à dégraisser son effectif comme il le souhaite avant que le rideau ne tombe sur le marché des transferts le 1er septembre prochain. D’ici-là, le comité de direction du PSG a du pain sur la planche et ça partirait déjà dans tous les sens en coulisses.

A l’instar du mercato d’été précédent, le PSG s’est fait prier jusqu’au mois d’août avant de boucler ses recrues prioritaires. Il y a un an Joao Neves, Willian Pacho et Désiré Doué avaient successivement déposer leurs valises dans la capitale. Et cette année, ce sont Lucas Chevalier ainsi qu’Illia Zabarnyi qui ont débarqué, en attendant une recrue de dernière minute ? Le suspense est à son comble alors que la direction du champion de France se mettrait en quatre dans l’optique de réduire le nombre d'occupants du vestiaire.

Asensio, Mukiele, Sanches, les dossiers pleuvent Outre Randal Kolo Muani, les décideurs du PSG s’attendraient à témoigner de divers départs. A commencer par celui de Marco Asensio. D’ailleurs, le milieu offensif / attaquant espagnol aurait des touches en Liga Portugal, en SüperLig et en Premier League. Mais il n’est pas le seul à être en instance de départ. Déjà prêté au Bayer Leverkusen la saison passée, Nordi Mukiele serait poussé vers la sortie, au même titre que Renato Sanchos. Néanmoins, Mukiele refuserait catégoriquement de signer n’importe où, en quête d’un projet qui lui plaira selon RMC Sport.