Donnarumma - PSG : L’ultimatum à 40M€ ?

Du côté du PSG, Gianluigi Donnarumma n’est plus le bienvenu. Le club a tourné la page en se jetant sur Lucas Chevalier. Immédiatement, Luis Enrique a écarté le gardien italien qui a lui-même annoncé la fin de son séjour parisien… avant de rebondir à Manchester City ? C’est la tendance, mais les Qataris lâchent une réponse à 40M€ aux Émiratis des Citizens.

Entre Gianluigi Donnarumma et le PSG, l’heure est à la séparation. Cette semaine, le gardien italien avait été écarté du groupe de Luis Enrique pour la Supercoupe d’Europe contre Tottenham (2-2 puis 4-3 aux tirs au but), engendrant notamment une communication surprise de sa part mardi soir. Via Instagram, « Gigio » annonçait la fin de son passage de quatre saisons au PSG à cause de « quelqu’un qui a décidé que je ne pouvais plus faire partie du groupe ni contribuer aux succès de l’équipe ». Ce « quelqu’un » étant le coach du Paris Saint-Germain.

Donnarumma d’accord avec Manchester City ? Place à l’avenir qui s’écrirait à Manchester City pour Gianluigi Donnarumma. L’Équipe évoquait un accord contractuel entre les deux parties pour un transfert d’ici la fermeture du mercato le 1er septembre prochain. Néanmoins, la situation est bien moins avancée entre les dirigeants des Skyblues et leurs homologues champions d’Europe au niveau de l’indemnité du transfert.