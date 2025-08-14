Clash avec le PSG : «Nous sommes inquiets», panique avec Donnarumma !

Clap de fin pour Gianluigi Donnarumma au PSG. A un an de l’expiration de son contrat, le portier a acté son départ par l’intermédiaire de son compte Instagram cette semaine après la décision parisienne d’écrire un nouveau chapitre avec Lucas Chevalier. Il a immédiatement été question d’un départ vers Manchester City, mais la situation risque de se compliquer, créant une crainte à la Fédération italienne de football.
Une collaboration de quatre saisons qui s’est terminée d’une manière assez spectaculaire. Alors qu’il a été l’une des pièces maîtresses du succès rencontré par le PSG en Ligue des champions et sur la scène nationale, Gianluigi Donnarumma a été poussé vers la sortie par Luis Enrique, soutenu par les dirigeants du PSG avec le recrutement de Lucas Chevalier officialisé samedi dernier. En parallèle, il a été écarté du groupe pour la Supercoupe d’Europe et a lui-même annoncé la fin de son histoire avec le Paris Saint-Germain.
Le PSG promet l’enfer à Manchester City pour Donnarumma ?
Et maintenant ? Direction Manchester City selon divers médias italiens dont L’Équipe. Toutefois, un accord n’a pas encore été convenu entre le pensionnaire de Premier League et le Paris Saint-Germain d’après la Gazzetta dello Sport qui laisse présager des jours délicats à venir concernant les négociations entre les deux directions.
«Pour gagner des matchs, il faut marquer des buts, mais aussi en empêcher»
Une situation sportive qui inquiéterait au plus haut point dans les instances du football italien. Gabriele Gravina s’est attardé sur le feuilleton Donnarumma alors que la sélection transalpine joue une place au Mondial 2026 dès la trêve internationale de septembre. « Pour gagner des matchs, il faut marquer des buts, mais aussi en empêcher. Gigio est très important pour nous. Il s'est immédiatement entendu avec le sélectionneur Gattuso. Nous sommes inquiets, mais convaincus qu'avec nos attentions, il pourra être aligné dans les meilleures conditions ». L'horloge tourne, reste à savoir quel dénouement connaîtra le feuilleton Donnarumma d'ici la clôture du mercato estival le 1er septembre prochain.