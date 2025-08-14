Clash avec le PSG : «Nous sommes inquiets», panique avec Donnarumma !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Clap de fin pour Gianluigi Donnarumma au PSG. A un an de l’expiration de son contrat, le portier a acté son départ par l’intermédiaire de son compte Instagram cette semaine après la décision parisienne d’écrire un nouveau chapitre avec Lucas Chevalier. Il a immédiatement été question d’un départ vers Manchester City, mais la situation risque de se compliquer, créant une crainte à la Fédération italienne de football.

Une collaboration de quatre saisons qui s’est terminée d’une manière assez spectaculaire. Alors qu’il a été l’une des pièces maîtresses du succès rencontré par le PSG en Ligue des champions et sur la scène nationale, Gianluigi Donnarumma a été poussé vers la sortie par Luis Enrique, soutenu par les dirigeants du PSG avec le recrutement de Lucas Chevalier officialisé samedi dernier. En parallèle, il a été écarté du groupe pour la Supercoupe d’Europe et a lui-même annoncé la fin de son histoire avec le Paris Saint-Germain.

Le PSG promet l’enfer à Manchester City pour Donnarumma ? Et maintenant ? Direction Manchester City selon divers médias italiens dont L’Équipe. Toutefois, un accord n’a pas encore été convenu entre le pensionnaire de Premier League et le Paris Saint-Germain d’après la Gazzetta dello Sport qui laisse présager des jours délicats à venir concernant les négociations entre les deux directions.