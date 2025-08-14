Ousmane Dembélé contre Lamine Yamal : Les stars se prennent au clash !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Tel est le quotidien d’un prétendant au Ballon d’or : chacune de ses prestations est scrutée par les observateurs et Ousmane Dembélé s’y est fait et devra continuer jusqu’au 22 septembre, date de la prestigieuse cérémonie. L’attaquant du PSG qui a connu un succès sans pareil la saison dernière, est le grand favori face à Lamine Yamal. Et deux stars sont allées dans ce sens après le sacre du Paris Saint-Germain en Supercoupe d’Europe contre Tottenham mercredi (2-2 puis 4-3 aux tirs au but).

Ousmane Dembélé est en lice pour remporter le premier Ballon d’or de sa carrière. Du haut de ses 28 ans, il a inscrit 35 buts toutes compétitions confondues en 2024/2025 avec le numéro 10 du PSG dans le dos en tant que leader d’attaque dans la foulée du départ de Kylian Mbappé pour le Real Madrid. Et les résultats sont là : le Trophée des champions, la Ligue 1, la Coupe de France, la Ligue des champions et la Supercoupe d’Europe : le PSG de Dembélé a tout raflé.

Ousmane Dembélé encore décisif pendant la Supercoupe d’Europe De quoi faire de lui l’un des prétendants phares du Ballon d’or dont une bataille avec Lamine Yamal. Le 22 septembre prochain, au Théâtre du Châtelet à Paris, le lauréat du Ballon d’or 2025 sera connu. Au cours de la victoire du PSG contre Tottenham mercredi soir à Udine pour la Supercoupe d’Europe (2-2 puis 4-3 aux tirs au but), Dembélé a délivré une passe décisive à Gonçalo Ramos pour l’égalisation en ne tremblant pas entre autres pendant la séance de tirs au but.