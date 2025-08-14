PSG : Une star sous le choc, la grande révélation !

Dans son message d’adieux adressé aux supporters du PSG ce mardi soir, Gianluigi Donnarumma semblait réellement attristé de sa situation. Ce mercredi, son agent Enzo Raiola s’est exprimé sur ce dossier, affirmant que les dirigeants parisiens avaient fait volte-face dans leur offre de prolongation. Une attitude qui aurait profondément déçu le gardien italien.
Gianluigi Donnarumma est venu lui-même confirmer la nouvelle ce mardi soir. Non convoqué pour la Supercoupe d’Europe face à Tottenham, le gardien du PSG a officialisé sa mise à l’écart via un long message publié sur les réseaux sociaux. Au sein de ce dernier, on note une pointe d’amertume…
Donnarumma triste à cause du PSG
« Aux supporters spéciaux de Paris, dès mon premier jour ici, j’ai tout donné — sur le terrain comme en dehors — pour gagner ma place et défendre le but du Paris Saint-Germain. Malheureusement, quelqu’un a décidé que je ne pouvais plus faire partie du groupe ni contribuer aux succès de l’équipe. Je suis déçu et attristé », confiait notamment Gianluigi Donnarumma, qui selon lui donc, aurait aimé rester plus longtemps au PSG. Si depuis plusieurs semaines, certains médias affirment que c’est l’Italien qui a décidé de refuser l’offre de prolongation parisienne, Enzo Raiola lui, évoque une tout autre version.
« La déception de Gigio découle de cette situation »
Selon l’agent du gardien de 26 ans, son client a été déçu après que le PSG ait fait volte-face dans les négociations autour d’une prolongation. « Au moment de l'échange des documents, il y avait quelque chose qui n'avait pas été mis (dans le contrat) comme convenu initialement. J'ai demandé des explications, et ils m'ont répondu que ce n'était plus faisable. J'ai alors demandé de tout arrêter et attendre la finale de C1. La déception de Gigio découle de cette situation : comme ils nous avaient dit que les conditions ne changeraient pas, nous avons donné la communication de la non prolongation avant le match contre l'Atlético en décidant que nous resterions encore un an », a ainsi révélé Raiola auprès de Sport Mediaset.