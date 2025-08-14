PSG : Une star sous le choc, la grande révélation !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Dans son message d’adieux adressé aux supporters du PSG ce mardi soir, Gianluigi Donnarumma semblait réellement attristé de sa situation. Ce mercredi, son agent Enzo Raiola s’est exprimé sur ce dossier, affirmant que les dirigeants parisiens avaient fait volte-face dans leur offre de prolongation. Une attitude qui aurait profondément déçu le gardien italien.

Gianluigi Donnarumma est venu lui-même confirmer la nouvelle ce mardi soir. Non convoqué pour la Supercoupe d’Europe face à Tottenham, le gardien du PSG a officialisé sa mise à l’écart via un long message publié sur les réseaux sociaux. Au sein de ce dernier, on note une pointe d’amertume…

Donnarumma triste à cause du PSG « Aux supporters spéciaux de Paris, dès mon premier jour ici, j’ai tout donné — sur le terrain comme en dehors — pour gagner ma place et défendre le but du Paris Saint-Germain. Malheureusement, quelqu’un a décidé que je ne pouvais plus faire partie du groupe ni contribuer aux succès de l’équipe. Je suis déçu et attristé », confiait notamment Gianluigi Donnarumma, qui selon lui donc, aurait aimé rester plus longtemps au PSG. Si depuis plusieurs semaines, certains médias affirment que c’est l’Italien qui a décidé de refuser l’offre de prolongation parisienne, Enzo Raiola lui, évoque une tout autre version.