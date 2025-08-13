Un «coup de pied» réservé à une star du PSG, la menace que personne n’a vu venir

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Khvicha Kvaratskhelia a coûté 70M€ au PSG cet hiver. Et son apport a justifié chaque centime de cette opération puisqu’en plus du triplé national devenu récurrent, le Paris Saint-Germain a raflé la première Ligue des champions de son histoire avec un rôle phare du Géorgien. Si bien que Thomas Frank, entraîneur de Tottenham, ait blagué concernant une intervention non autorisée de sa part pour la Supercoupe d’Europe.

Ce mercredi soir, le Paris Saint-Germain pourrait signer un quintuplé historique. Pour ce faire, il faudra venir à bout d’une équipe que le club parisien n’a pas l’habitude de croiser : Tottenham. Grâce à son succès en Ligue des champions, le PSG affrontera à Udine pour la Supercoupe d’Europe le vainqueur de la Ligue Europa qui n’est autre que les Spurs, après avoir remporté la Ligue 1, la Coupe de France et le Trophée des champions au fil de la saison.

«Je ne suis probablement pas autorisé à lui mettre un coup de pied» Arrivé pendant le mercato hivernal en provenance du Napoli, Khvicha Kvaratskhelia a été un élément incontournable des différents sacres du PSG dans les compétitions auxquels l’international géorgien de 24 ans a pris part. Menace tant offensive que défensive de par son activité sur le terrain, Kvaratskhelia n’est pas un élément facile à contenir du point de vue de Thomas Frank qui pourrait tout bonnement l’arrêter de manière illicite. « Un plan spécial pour stopper Kvaratskhelia ? Je pourrais dire certaines choses, mais je ne suis probablement pas autorisé à lui mettre un coup de pied. C'est un joueur exceptionnel, un talent unique. Sa façon de dribbler avec le ballon et ses capacités en un contre un sont exceptionnelles ».