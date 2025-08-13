Une star s'annonce au PSG la saison prochaine

Marquinhos, pilier du PSG depuis 2013, continue d’affirmer son attachement au club et son ambition. Arrivé alors qu’il n’était qu’un jeune défenseur prometteur, il est devenu au fil des années un leader et un cadre indispensable de l’équipe. Malgré l’arrivée de nouveaux joueurs, le Brésilien affiche une détermination intacte à poursuivre son aventure parisienne.
Depuis plus de dix ans, Marquinhos a vu le PSG évoluer, grandir et s’imposer parmi les meilleurs clubs européens. Sa longévité dans un club aussi ambitieux est remarquable et témoigne de sa qualité et de son professionnalisme. Malgré les nombreuses évolutions sportives et stratégiques, il est resté un pilier défensif fiable.
Un pilier du PSG
Cet été, la question de sa continuité a été évoquée. Mais à 31 ans, le capitaine du PSG a encore faim de titres et de victoires. Malgré l'arrivée d'Illia Zabarnyi dans son secteur, le défenseur brésilien est déterminé à briller la saison prochaine.
Marquinhos annonce la couleur
« J'ai encore faim, je veux encore aller chercher des choses, aider les joueurs qui arrivent, aider les jeunes. Notre entraîneur est très exigeant, il va encore nous motiver, nous pousser à aller vers l'avant » a confié Marquinhos en conférence de presse et dans des propos rapportés par RMC Sport.