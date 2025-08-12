Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L’arrivée de l’Ukrainien Illia Zabarnyi au PSG a ravivé les spéculations sur l’avenir de Matvey Safonov. Dans un contexte marqué par la guerre entre la Russie et l’Ukraine, certains imaginent que le gardien russe pourrait quitter Paris. Pourtant, dans son entourage, on affirme qu’aucun départ n’est à l’ordre du jour.

Cet été, le PSG a réorganisé ses cages avec l’arrivée du jeune Renato Marin et de Lucas Chevalier comme numéro 1 et le recrutement du défenseur ukrainien Illia Zabarnyi. Dans ce contexte particulier, les rumeurs ont fleuri sur un possible départ de Matvey Safonov, numéro 2 russe, pour éviter toute tension liée au conflit russo-ukrainien. Mais de son côté, le joueur souhaite rester.

Le père de Safonov répond Interrogé par Metaratings.ru, le père de Safonov a tenu à clarifier les choses : « Je n'ai reçu aucune information selon laquelle Matvey pourrait quitter le PSG. Je n'en sais rien. » Une sortie qui met un coup de froid aux spéculations et confirme la volonté affichée par le gardien de poursuivre au PSG.