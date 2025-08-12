Clashé à cause du PSG, Daniel Riolo dégoupille sur les réseaux sociaux !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Souvent pas très tendre avec la gestion du PSG, Daniel Riolo a remis une pièce dans la machine ce lundi en critiquant la gestion de Gianluigi Donnarumma par Luis Enrique notamment, ce qui lui a valu son lot d’insultes. Sur X, l’éditorialiste s’est plaint de ce phénomène courant chez les supporters parisiens.

Le PSG a tranché dans le vif. Samedi soir, le club de la capitale officialisait l’arrivée de Lucas Chevalier, recruté en provenance du LOSC contre un montant de 55M€. Le gardien de 23 ans arrive dans la capitale pour être numéro un, alors que de son côté, Gianluigi Donnarumma devrait plier bagages. L’Italien, qui a refusé une offre de prolongation de la part du PSG, n’entre plus dans les plans de Luis Enrique.

« On a le droit de penser que le traitement de Donnarumma est violent ! » Alors que le PSG va disputer la Supercoupe d’Europe ce mercredi soir face à Tottenham à Udine, Donnarumma n’a même pas été inclus dans le groupe parisien par Luis Enrique. Un message fort envoyé au gardien de 26 ans, et qui ne plaît pas tellement à Daniel Riolo qui s’est exprimé à ce sujet depuis son compte X : « Ok l’affect n’existe plus dans le foot et quand on gagne on a raison. Mais on a le droit de penser que le traitement de Donnarumma est violent ! C’est même assez fou. Comment les autres vivent ça ? Ce sont pas des machines. Un pote à eux écarté comme un vaurien... », a-t-il lâché.