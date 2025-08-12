Clashé à cause du PSG, Daniel Riolo dégoupille sur les réseaux sociaux !

Souvent pas très tendre avec la gestion du PSG, Daniel Riolo a remis une pièce dans la machine ce lundi en critiquant la gestion de Gianluigi Donnarumma par Luis Enrique notamment, ce qui lui a valu son lot d’insultes. Sur X, l’éditorialiste s’est plaint de ce phénomène courant chez les supporters parisiens.
Le PSG a tranché dans le vif. Samedi soir, le club de la capitale officialisait l’arrivée de Lucas Chevalier, recruté en provenance du LOSC contre un montant de 55M€. Le gardien de 23 ans arrive dans la capitale pour être numéro un, alors que de son côté, Gianluigi Donnarumma devrait plier bagages. L’Italien, qui a refusé une offre de prolongation de la part du PSG, n’entre plus dans les plans de Luis Enrique.
« On a le droit de penser que le traitement de Donnarumma est violent ! »
Alors que le PSG va disputer la Supercoupe d’Europe ce mercredi soir face à Tottenham à Udine, Donnarumma n’a même pas été inclus dans le groupe parisien par Luis Enrique. Un message fort envoyé au gardien de 26 ans, et qui ne plaît pas tellement à Daniel Riolo qui s’est exprimé à ce sujet depuis son compte X : « Ok l’affect n’existe plus dans le foot et quand on gagne on a raison. Mais on a le droit de penser que le traitement de Donnarumma est violent ! C’est même assez fou. Comment les autres vivent ça ? Ce sont pas des machines. Un pote à eux écarté comme un vaurien... », a-t-il lâché.
« On déforme, on insulte. La moindre remarque est traquée »
Pris à parti par des supporters du PSG suite à ce message, Daniel Riolo a déploré les attaques qu’il subissait à répétition : « Une affaire PSG et tous les comptes avec 2 ou 3 abonnés déboulent pour insulter dans tous les sens … méthode habituelle. On déforme, on insulte. La moindre remarque est traquée », écrit l'éditorialiste.