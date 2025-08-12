Yamal - Ballon d'Or : Le verdict tombe, Dembélé réagit !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Auteur d'une saison époustouflante avec le PSG, Ousmane Dembélé s'est permis de faire partie des deux principaux favoris désignés dans les médias pour le Ballon d'Or 2025. L'attaquant français sera opposé à Lamine Yamal notamment et les débats tournent souvent autour du jeune Espagnol et de lui. A un peu plus d'un mois du verdict, les prédictions fusent. Ousmane Dembélé aimerait bien sûr triompher...

Meilleur buteur de Ligue 1, Ousmane Dembélé a mené le PSG vers la victoire en Ligue des champions. L'attaquant de 28 ans a réussi à devenir le leader idéal de cette équipe qui a ébloui tout le monde sur le collectif. Cela pourrait lui permettre de décrocher le Ballon d'Or. En attendant, Dembélé est très attentif aux prédictions sur les réseaux sociaux.

Dembélé vainqueur du Ballon d'Or, il réagit Comme le rapporte Foot Mercato sur X, Ousmane Dembélé a réagi à une prédiction sur Instagram concernant le Ballon d'Or. L'attaquant français a liké un post où il est donné large vainqueur de la prestigieuse récompense avec 83% des suffrages. Derrière lui, Lamine Yamal n'aurait que 17% de chances de s'imposer.