Dembélé - PSG : Un complot dénoncé à l’étranger ?

Dans un peu plus d'un mois, le successeur de Rodri sera connu. Deux joueurs font figure de favori dans cette course au Ballon d'Or : Lamine Yamal (FC Barcelone) et Ousmane Dembélé (PSG). Vainqueur de la précieuse récompense en 1994, Hristo Stoitchkov a pris position. Selon lui, l'ailier français reste le grand favori pour une raison surprenante.

Alors que la saison 2024-2025 a livré son verdict, la course au Ballon d’Or s’annonce plus serrée que jamais. Deux jeunes talents se détachent : Ousmane Dembélé, ailier français du PSG, et Lamine Yamal, prodige espagnol du FC Barcelone. Tous deux ont impressionné par leurs performances et font figure de favoris pour décrocher la prestigieuse récompense individuelle.

En Espagne, les avis sont tranchés Le successeur de Rodri (Manchester City) sera annoncé au terme d'une soirée qui s'annonce grandiose au théâtre du Chatelet à Paris le 22 septembre. D'ici là, il faut s'attendre à voir plusieurs personnalités donner leur avis. Le dernier en date : Hristo Stoitchkov. Vainqueur en 1994, l'ancien joueur du FC Barcelone a évidemment pris position pour Lamine Yamal. Mais selon lui, peu de chances que l'international espagnol reparte avec le Ballon d'Or.