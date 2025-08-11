Transfert d’un attaquant : La colère du PSG !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Prêté la saison dernière à la Juventus, Randal Kolo Muani s'éloigne chaque jour un peu plus du PSG. L'international français ne rentre plus dans les plans de Luis Enrique. Son souhait est de retrouver Turin la saison prochaine, mais les discussions coinceraient sur la formule de l'opération. Un blocage qui commencerait à sérieusement agacer la direction parisienne.

À trois semaines de la fin du mercato, l’avenir de Randal Kolo Muani reste l’un des dossiers chauds de l’été. L’attaquant français du PSG a donné sa priorité à la Juventus Turin, avec qui il aurait déjà trouvé un accord contractuel. Mais malgré la volonté du joueur et l’intérêt concret des Bianconeri, les négociations entre les deux clubs restent bloquées, au grand agacement du PSG.

Le ton monte en coulisses Selon les informations du Corriere dello Sport, la Juventus propose un prêt payant avec obligation d’achat liée à une qualification pour la Ligue des champions, tandis que le PSG réclame une clause automatique et immédiate. Un bras de fer s’installe, et la tension monte alors que l’attaquant attend un dénouement.