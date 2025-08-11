Le transfert «fantastique» pour remplacer Marquinhos

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après Lucas Chevalier, Illia Zabarnyi est en passe d’être transféré de Bournemouth au Paris Saint-Germain pour environ 66M€. Un transfert qui suscite de grandes attentes. À seulement 22 ans, il arrive à Paris pour renforcer une défense en quête de stabilité et pourrait, à terme, devenir le successeur naturel de Marquinhos.

À seulement 22 ans, Illia Zabarnyi a déjà prouvé qu’il pouvait évoluer à haut niveau, notamment en Premier League où il a accumulé les matchs solides sous les couleurs de Bournemouth. International ukrainien régulier, il s’est confronté à des attaquants de classe mondiale et a su tirer son épingle du jeu, attirant ainsi l’attention des plus grands clubs européens, dont le PSG, qui cherche à pallier ses failles défensives. Arrivé à Paris ce dimanche, Zabarnyi devrait être officialisé dans les prochaines heures.

Le joli coup du PSG Andoni Iraola, son coach à Bournemouth, n’a pas tari d’éloges sur ses qualités. « Je le considère comme un joueur particulier. Malgré son jeune âge, regardez combien de matchs il a déjà disputés avec l’équipe nationale et contre des adversaires de haut niveau, soulignait-il en décembre 2024 lors d’une conférence de presse. Il est tellement endurant. Il a énormément progressé dans le jeu au pied. Courtes, longues, tout est précis. Et sans ballon, c’est un défenseur fantastique » a-t-il confié.