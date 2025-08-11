Le transfert «fantastique» pour remplacer Marquinhos

Après Lucas Chevalier, Illia Zabarnyi est en passe d’être transféré de Bournemouth au Paris Saint-Germain pour environ 66M€. Un transfert qui suscite de grandes attentes. À seulement 22 ans, il arrive à Paris pour renforcer une défense en quête de stabilité et pourrait, à terme, devenir le successeur naturel de Marquinhos.
À seulement 22 ans, Illia Zabarnyi a déjà prouvé qu’il pouvait évoluer à haut niveau, notamment en Premier League où il a accumulé les matchs solides sous les couleurs de Bournemouth. International ukrainien régulier, il s’est confronté à des attaquants de classe mondiale et a su tirer son épingle du jeu, attirant ainsi l’attention des plus grands clubs européens, dont le PSG, qui cherche à pallier ses failles défensives. Arrivé à Paris ce dimanche, Zabarnyi devrait être officialisé dans les prochaines heures.
Le joli coup du PSG
Andoni Iraola, son coach à Bournemouth, n’a pas tari d’éloges sur ses qualités. « Je le considère comme un joueur particulier. Malgré son jeune âge, regardez combien de matchs il a déjà disputés avec l’équipe nationale et contre des adversaires de haut niveau, soulignait-il en décembre 2024 lors d’une conférence de presse. Il est tellement endurant. Il a énormément progressé dans le jeu au pied. Courtes, longues, tout est précis. Et sans ballon, c’est un défenseur fantastique » a-t-il confié.
Un profil qui a fait sensation
Les spécialistes voient en lui le successeur idéal de Marquinhos, l’actuel pilier du PSG. « On parle d’un vrai défenseur de très grande qualité. Il est à l’aise au sol, performant dans les airs. Il anticipe bien et a une bonne lecture du jeu. Il est dur à passer, rapide, n’a pas de problème à se retourner en dépit de son gabarit. Il est calme et ne panique pas sous la pression. Il est largement aussi sûr qu’un Konaté à Liverpool, voire un peu plus » a confié Jean-Luc Arribart au cours d’un entretien accordé au Parisien.