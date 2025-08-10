PSG : Il boucle un contrat historique pour jouer avec «ses potes» ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le Paris Saint-Germain a trouvé son nouveau gardien : Lucas Chevalier quitte le LOSC pour rejoindre le champion d’Europe. Âgé de seulement 23 ans, l’international français s’engage jusqu’en 2030 avec l'équipe de la capitale. Ce samedi, le portier lillois a accordé son premier entretien aux médias du club. L'occasion d'en savoir plus sur son caractère.

C’était dans les tuyaux depuis plusieurs semaines, c’est désormais officiel : Lucas Chevalier est Parisien. Formé à Lille, le jeune gardien s’est imposé comme l’un des portiers les plus fiables de Ligue 1 et a attiré logiquement l’attention des plus grands clubs. Le PSG a donc franchi le pas, voyant en lui un successeur potentiel à Gianluigi Donnarumma, dont le contrat arrive à échéance à l’été 2026 et dont la prolongation serait coûteuse. Devenu le gardien français le plus cher de l'histoire, Chevalier arrive avec un profil intéressant pour préparer l’avenir, tout en restant compétitif immédiatement.

Chevalier évoque sa personnalité Lors d’un entretien accordé au média du PSG, Chevalier s’est présenté aux supporters parisiens, qui avaient déjà décelé son calme et sa maturité lors de son passage au LOSC. « À chaque étape, j’ai pris le cap comme si je jouais avec mes potes. Peut-être que c’est une forme d’inconscience du moment qui me permet d’être relâché. Ça ne veut pas dire que je ne ressens rien : il y a de la pression, du stress, parfois des doutes. C’est normal dans la vie d’un footballeur. Mais j’essaie de prendre les choses simplement, pour être au meilleur niveau possible. Si les gens perçoivent cette sérénité, tant mieux. C’est positif pour moi » a confié l’international tricolore.