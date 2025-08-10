PSG : Hakimi annonce un malaise !

Amadou Diawara

Depuis le début de sa carrière, Achraf Hakimi se fait rare dans les médias. Interrogé ce samedi, le défenseur du PSG a donné une explication. En effet, Achraf Hakimi a fait savoir qu'il préférait se concentrer sur lui, son travail et sa famille, et qu'il était timide face à des personnes qu'il ne connaissait pas.

Ce samedi, Achraf Hakimi a accordé une interview à Canal +. Cet entretien est un événement tant le défenseur du PSG se présente rarement devant la presse.

Hakimi est timide face à des inconnus Lors de cet échange avec Canal +, Achraf Hakimi a expliqué pourquoi il ne parlait pas beaucoup avec les médias. Comme l'a avoué le numéro 2 du PSG, il préfère accorder plus de temps à sa famille et se concentrer sur son travail. De surcroit, Achraf Hakimi est une personne timide lorsqu'elle se retrouve face à des inconnus.