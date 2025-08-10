PSG : «Un talent brut» a débarqué dans le plus grand des secrets !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Jeune ailier droit de 20 ans évoluant au Stade Tunisien, Khalil Ayari a récemment rejoint le PSG dans une relative discrétion pour une période d’évaluation. Peu connu du grand public, ce talent prometteur du championnat tunisien espère profiter de cette opportunité pour convaincre le staff parisien qu’il a le niveau pour s’imposer au sein d’un effectif de stars.

Formé et révélé au Stade Tunisien, Khalil Ayari s’est imposé comme l’un des jeunes joueurs les plus prometteurs de son championnat. Rapide, percutant et habile dans le un-contre-un, il a attiré l’attention de plusieurs recruteurs étrangers.

Un crack a rejoint le PSG Le PSG, toujours en quête de profils jeunes et à fort potentiel, a décidé de l’inviter à passer une période d’essai afin d’évaluer de près ses qualités techniques et son adaptation à un environnement de très haut niveau. Selon les informations du média tunisien Ettachkila, Ayari a intégré le centre d’entraînement parisien de Poissy il y a quelques jours.