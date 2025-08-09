PSG - Kolo Muani : Le retournement de situation à 57M€ !

Alexis Brunet

Pour le moment, Randal Kolo Muani est toujours un joueur du PSG, mais pour combien de temps ? Le Français intéresse grandement la Juventus de Turin, qui négocie depuis des mois avec Paris, mais il n’y a toujours pas d’accord. Newcastle aimerait donc profiter de cela pour arracher l’attaquant à la Vieille Dame, mais cela devrait lui coûter pas moins de 57M€.

La saison prochaine, Randal Kolo Muani ne devrait plus arpenter les pelouses de Ligue 1 avec le maillot du PSG sur les épaules. L’attaquant est poussé vers la sortie par Paris, car Luis Enrique ne compte pas sur lui. Le Français est ouvert à un départ, mais pour le moment il n’a toujours pas fait ses valises.

La Juventus veut faire revenir Kolo Muani Randal Kolo Muani veut quitter le PSG et notamment revenir à la Juventus de Turin. Après un prêt lors de la seconde partie de saison dernière, le Français aurait pour ambition de revenir chez la Vieille Dame, qui négocie depuis un long moment avec Paris. Pour le moment aucun accord n’a été trouvé et d’autres pourraient en profiter.