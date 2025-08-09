Mercato - OM : La promesse d'Adrien Rabiot !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2026, Adrien Rabiot va rester à l'OM lors de ce mercato estival. En effet, l'international français a annoncé qu'il continuait l'aventure marseillaise pour disputer la Ligue des Champions avec le maillot ciel et blanc. Ayant donné sa parole à la direction de l'OM, Adrien Rabiot a recalé plusieurs clubs ces dernières semaines.

Arrivé à l'OM le 17 septembre dernier, Adrien Rabiot a paraphé un bail de deux saisons, soit jusqu'au 30 juin 2026. Lors d'un entretien accordé à La Provence, l'international français a annoncé qu'il allait aller au bout de son engagement. Ayant fait une promesse à la direction de l'OM, Adrien Rabiot a recalé plusieurs clubs cet été.

«Des clubs sont venus, mais...» « Pourquoi avez-vous choisi de rester en 2025-2026 alors que beaucoup d'observateurs pensaient, la saison passée, que vous ne seriez là que pour un an ? Quand je suis arrivé à Marseille, il n'y avait pas la Ligue des Champions, qui était un vrai objectif. On l'a rempli, on a créé un groupe et vécu une très bonne saison. Je ne me voyais pas partir au moment où je pense que le plus beau arrive. On a mis quelque chose en place avec le coach, le staff et tous les gens qui travaillent au club. Je voulais faire partie de la suite », a déclaré Adrien Rabiot, avant d'en rajouter une couche.