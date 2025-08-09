Transfert à la Rabiot : Le retour loupé au PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Formé au Paris Saint-Germain, Boukary Dramé a porté le maillot du club de la capitale à 38 reprises entre 2005 et 2007. Aujourd’hui âgé de 40 ans, l’ancien latéral gauche est revenu avec franchise sur sa carrière et ses choix, notamment celui de ne pas avoir été prêté avant de quitter le PSG.

Ancien titi du PSG, Boukary Dramé a connu des débuts prometteurs sous le maillot parisien avant de quitter le club en 2007. Dix-sept ans plus tard, l’ex-latéral gauche porte un regard lucide sur sa trajectoire. Il regrette notamment de ne pas avoir opté pour un prêt, comme Adrien Rabiot qui avait retrouvé du temps de jeu à Toulouse durant six mois en 2013.

Un départ salutaire pour Rabiot « Pendant ma dernière saison, Le Mans m’avait sollicité pour un prêt, mais Guy Lacombe m’avait retenu. Adrien Rabiot, ça l’avait aidé de partir à Toulouse, de voir autre chose, de revenir plus fort. Et je pense que, si j’étais passé par un prêt, avec du temps de jeu, j’aurais pu revenir pour m’imposer » a déclaré Dramé lors d'un entretien accordé à Top Mercato.