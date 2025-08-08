Donnarumma - Chevalier : La décision fracassante du PSG !

Alors qu'un accord total a été trouvé, Lucas Chevalier devrait passer sa visite médicale ce vendredi matin, avant de parapher un bail de cinq saisons avec le PSG. Si le transfert de Gianluigi Donnarumma n'est pas réglé, le portier du LOSC devrait tout de même être le premier choix de Luis Enrique dès la Supercoupe d'Europe. Le PSG affrontant Tottenham, vainqueur de la Ligue Europa, ce mercredi.
Sous contrat jusqu'au 30 juin 2026 avec le PSG, Gianluigi Donnarumma a négocié pendant de longues semaines avec sa direction pour conclure une prolongation. Toutefois, les deux parties n'ont jamais réussi à trouver un terrain d'entente. Par conséquent, le PSG s'active pour dénicher un nouveau point de chute à Gianluigi Donnarumma. En parallèle, l'écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi finalise la signature de Lucas Chevalier.
Lucas Chevalier arrive au PSG
Selon les informations du Parisien, le PSG, le LOSC et le clan Lucas Chevalier ont trouvé un accord total pour boucler un transfert cet été. A en croire le média français, le portier de 23 ans doit passer sa visite médicale ce vendredi matin, avant de parapher un bail de cinq saisons à Paris. Le PSG déboursant 40M€, plus bonus, pour s'attacher les services de Lucas Chevalier.
Chevalier sera le n°1 dès PSG-Tottenham
Comme le voulait Luis Enrique, Lucas Chevalier arrive au PSG avant la Supercoupe d'Europe, programmée ce mercredi 13 aout à Udine. Comme précisé par Le Parisien, l'international français devrait faire le déplacement avec le club rouge et bleu pour le duel face à Tottenham, vainqueur de la Ligue Europa. Et il pourrait même être titularisé contre les Spurs. Refusant de voir deux gardiens de classe mondiale cohabiter, les hautes sphères du PSG sont bien décidés à faire de Lucas Chevalier leur numéro 1. Gianluigi Donnarumma ferait donc mieux de se trouver un nouveau club d'ici la fin du mercato estival, programmée le 1er septembre à 20 heures. Dans le cas contraire, l'Italien devra se contenter d'un rôle de doublure au PSG avant la Coupe du Monde 2026.