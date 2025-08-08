Donnarumma - Chevalier : La décision fracassante du PSG !

Amadou Diawara

Alors qu'un accord total a été trouvé, Lucas Chevalier devrait passer sa visite médicale ce vendredi matin, avant de parapher un bail de cinq saisons avec le PSG. Si le transfert de Gianluigi Donnarumma n'est pas réglé, le portier du LOSC devrait tout de même être le premier choix de Luis Enrique dès la Supercoupe d'Europe. Le PSG affrontant Tottenham, vainqueur de la Ligue Europa, ce mercredi.

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2026 avec le PSG, Gianluigi Donnarumma a négocié pendant de longues semaines avec sa direction pour conclure une prolongation. Toutefois, les deux parties n'ont jamais réussi à trouver un terrain d'entente. Par conséquent, le PSG s'active pour dénicher un nouveau point de chute à Gianluigi Donnarumma. En parallèle, l'écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi finalise la signature de Lucas Chevalier.

Lucas Chevalier arrive au PSG Selon les informations du Parisien, le PSG, le LOSC et le clan Lucas Chevalier ont trouvé un accord total pour boucler un transfert cet été. A en croire le média français, le portier de 23 ans doit passer sa visite médicale ce vendredi matin, avant de parapher un bail de cinq saisons à Paris. Le PSG déboursant 40M€, plus bonus, pour s'attacher les services de Lucas Chevalier.