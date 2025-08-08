Ballon d’Or : La grande annonce du PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce jeudi, France Football a dévoilé sa traditionnelle liste des 30 joueurs nommés pour le Ballon d’Or. Pas moins de neuf joueurs du PSG y sont présents, symbole de la saison historique réalisée par le club parisien. Et si en interne, on estime qu’Ousmane Dembélé doit remporter le trophée, Paris ne va pas foncer tête baissée dans ce cheminement. Explications.

Le 22 septembre prochain, le monde du football assistera potentiellement à l’avènement d’Ousmane Dembélé. Auteur d’une saison exceptionnelle dans laquelle il aura été sacré meilleur joueur de Ligue 1 et meilleur joueur d’une Ligue des Champions remportée avec le PSG, l’international Français est le grand favori de l’édition 2025 du Ballon d’Or. A Paris, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Enrique ont déjà milité pour le sacre du numéro 10.

On milite pour Dembélé au PSG « Si Ousmane Dembélé ne gagne pas, il y a un problème. Vu la saison qu'il a faite, une saison magnifique, aucun doute qu'il doit gagner le Ballon d'Or. Si ce n'est pas le cas, il y a un problème. Il a tout fait », confiait le président du PSG mi-juillet. « Je donnerai le Ballon d'Or sans aucun doute à Ousmane Dembélé, non seulement pour les titres et pour les buts, mais aussi la façon dont il s'est comporté en étant exemplaire tout au long de la saison mais aussi lors de cette finale », confiait quant à lui Luis Enrique fin mai.