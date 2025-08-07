Officiel : Les deux phénomènes qui font jubiler le PSG !

Amadou Diawara

Ce jeudi après-midi, la liste des 10 nommés pour le Trophée Kopa a été dévoilée. Grâce à leur saison 2024-2025 XXL, Désiré Doué et Joao Neves ont été choisis. Sur son compte X, le PSG s'est totalement enflammé, rendant hommage à sa manière à ses deux cracks.

La cérémonie du Ballon d'Or aura lieu le 22 septembre au théâtre du Châtelet de Paris. Avant ce grand événement, la liste de tous les nommés de chaque catégorie est annoncée au compte goutte ce jeudi après-midi.

PSG : Doué et Neves sont nommés pour le Trophée Kopa En ce qui concerne le Trophée Kopa, récompensant le meilleur espoir âgé de moins de 21 ans au 31 décembre de l'année civile, les 10 nommés sont : Ayyoub Bouaddi (LOSC), Pau Cubarsi (FC Barcelone), Désiré Doué (PSG), Estevao (Palmeiras/Chelsea), Dean Huijsen (Bournemouth/Real Madrid), Myles Lewis-Skelly (Arsenal), Rodrigo Mora (FC Porto), Joao Neves (PSG), Lamine Yamal (FC Barcelone) et Kenan Yildiz (Juventus).