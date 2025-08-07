Transfert avec le PSG : Le coup de pression pour Kolo Muani !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entre Paris et Randal Kolo Muani, c’est fini ? L’attaquant de l’équipe de France recruté pour 90M€ n’est plus le bienvenu dans la capitale, lui qui aimerait poursuivre sa résurrection à la Juventus. Le club piémontais s’est à nouveau exprimé sur son sujet, mettant une pression à l’international français.

Randal Kolo Muani n’est plus dans les plans de Luis Enrique au Paris Saint-Germain. Et l’entraîneur espagnol le lui a bien fait comprendre au cours de la première partie de saison. Son temps de jeu a graduellement diminué au point où il a été poussé vers la sortie pendant le mercato hivernal avec un prêt sans option d’achat à la Juventus.

Kolo Muani veut un nouveau défi à la Juventus A la Vieille Dame, Randal Kolo Muani a retrouvé le sourire et le chemin des buts avec 10 réalisations. Pendant la Coupe du monde des clubs, l’international français expliquait aux États-Unis à Tuttosport que si ça ne tenait qu’à lui, il resterait à la Juventus cet été. Mais pour ce faire, il faudrait que les dirigeants des deux parties concernées parviennent se mettre d’accord. Ce qui n’est à ce jour toujours pas le cas.