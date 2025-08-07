Le «transfert de rêve» pour une star du PSG !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Mercredi, L’Équipe a relancé le feuilleton Bradley Barcola qui s’était essoufflé après l’abandon du Bayern Munich et la décision finale du board bavarois avec le transfert de Luis Diaz. Cependant, alors que l’opération Alexander Isak s’éternise, le quotidien sportif a fait part d’un intérêt grandissant pour l’international français qui serait une « option rêvée ». Mais à l’instant T, ce n’est pas encore à l’ordre du jour.

Après deux saisons passées au PSG sous les ordres de Luis Enrique, Bradley Barcola a fait partie du groupe victorieux en Ligue des champions le 31 mai dernier à l’Allianz Arena pendant la démonstration parisienne face à l’Inter (5-0). Néanmoins, il n’a pas été un élément titulaire de cette grande affiche au vu de l’émergence XXL de Désiré Doué buteur à deux reprises et passeur décisif contre les Nerazzurri. Le tout, en empochant le titre de meilleur joueur de la finale.

«La priorité de Liverpool reste Alexander Isak» De quoi permettre à certaines têtes de s’attarder sur la situation sportive de Bradley Barcola au PSG à l’étranger comme le Bayern Munich en début de mercato avant que Luis Diaz ne signe dernièrement, ou bien Liverpool d’après L’Équipe avec ledit départ du Colombien en Bavière. Toutefois, Fabrizio Romano a tempéré le dossier Barcola chez les Reds, la priorité portant le nom d’un attaquant de Newcastle : Alexander Isak. « Barcola à Liverpool ? La priorité de Liverpool reste Alexander Isak. Ils veulent recruter Isak, mais ça dépend de Newcastle. S’ils ouvrent la porte pour le deal Alexander Isak parce qu’ils ont trouvé son remplaçant, Liverpool ira sur Isak ».