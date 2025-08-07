Transfert d’Aubameyang - OM : De Zerbi déjà prêt à le laisser partir !

Axel Cornic

L’été dernier, l’Olympique de Marseille a chamboulé tout l’effectif pour lancer un nouveau cycle avec Roberto De Zerbi. Mais pas toutes les recrues ont apporté satisfaction puisque Ismaël Koné a récemment quitté le club pour rejoindre Sassuolo, tandis que Jonathan Rowe pourrait le suivre.

Ces derniers jours, les recrues se sont enchainées à Marseille. Il y a notamment eu le plus gros transfert de l’histoire de l’OM, avec l’arrivée d’Igor Paixão du Feyenoord Rotterdam pour 35M€, mais également le grand retour de Pierre-Emerick Aubameyang un an tout juste après son départ. Des nouvelles armes pour Roberto De Zerbi, qui vont bousculer la hiérarchie en attaque.

Nouvelle attaque à l’OM Avec Amine Gouiri et Mason Greenwood qui devraient partir titulaire dans l’esprit du coach italien, le Brésilien pourrait venir compléter l’attaque de l’OM en se mettant à gauche. Et son arrivée pourrait faire une victime, avec Jonathan Rowe qui devrait voir son temps de jeu grandement se réduire. Arrivé à Marseille l’été dernier, l’Anglais aurait déjà plusieurs pistes à l’étranger.