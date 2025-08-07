Transfert d’Aubameyang - OM : De Zerbi déjà prêt à le laisser partir !

L’été dernier, l’Olympique de Marseille a chamboulé tout l’effectif pour lancer un nouveau cycle avec Roberto De Zerbi. Mais pas toutes les recrues ont apporté satisfaction puisque Ismaël Koné a récemment quitté le club pour rejoindre Sassuolo, tandis que Jonathan Rowe pourrait le suivre.
Ces derniers jours, les recrues se sont enchainées à Marseille. Il y a notamment eu le plus gros transfert de l’histoire de l’OM, avec l’arrivée d’Igor Paixão du Feyenoord Rotterdam pour 35M€, mais également le grand retour de Pierre-Emerick Aubameyang un an tout juste après son départ. Des nouvelles armes pour Roberto De Zerbi, qui vont bousculer la hiérarchie en attaque.
Nouvelle attaque à l’OM
Avec Amine Gouiri et Mason Greenwood qui devraient partir titulaire dans l’esprit du coach italien, le Brésilien pourrait venir compléter l’attaque de l’OM en se mettant à gauche. Et son arrivée pourrait faire une victime, avec Jonathan Rowe qui devrait voir son temps de jeu grandement se réduire. Arrivé à Marseille l’été dernier, l’Anglais aurait déjà plusieurs pistes à l’étranger.
De Zerbi ne retiendra pas Rowe
Son nom a notamment été évoqué du côté de la Serie A, avec l’AS Roma ou encore l’Atalanta qui aimeraient s’attacher ses services. En tout cas, il ne devrait pas être retenu par l’OM ! D’après les informations de Foot Mercato, Rowe ne serait pas essentiel pour De Zerbi, qui estimerait avoir déjà un joker à gauche avec Aubameyang, qui peut évoluer dans l’axe comme sur un côté.