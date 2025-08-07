«Laissez tomber», le PSG enterre le transfert d’un international français ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Statistiquement parlant inspiré pendant la saison dernière, Bradley Barcola (22 ans) s’est bâti une belle réputation sur le marché de par ses performances au PSG. En attestent les intérêts de Liverpool et du Bayern Munich un peu plus tôt dans le mercato. Les Bavarois avaient été refroidis par les dirigeants parisiens pour une raison précise.

Deuxième meilleur buteur du PSG la saison dernière avec 22 réalisations toutes compétitions confondues derrière Ousmane Dembélé et ses 35 buts, Bradley Barcola (22 ans) a fait parler de lui de manière occasionnelle depuis le coup d’envoi du mercato d’été. Au mois de juin, le directeur sportif du Bayern Munich, à savoir Max Eberl, avait contacté son entourage dans l’optique de prendre la température concernant un hypothétique transfert chez le champion d’Allemagne d’après Sky Deutschland.

«Le Bayern a approché le joueur en juin, le PSG leur a dit : « Laissez tomber »» Cependant, le Bayern Munich s’était pris un mur dans cette opération de par la position adoptée par le PSG à ce sujet comme raconté par Fabrizio Romano sur sa chaîne YouTube mercredi soir au moment d’évoquer l’intérêt grandissant de Liverpool pour Bradley Barcola. « Luis Enrique ne veut absolument pas le lâcher. Le PSG a préparé une énorme proposition de contrat pour Barcola. Quand le Bayern a approché le joueur en juin, le PSG leur a dit : « Laissez tomber » ».