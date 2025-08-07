OM : Le premier transfert de 2026 déjà annoncé !

Axel Cornic

L’Olympique de Marseille a officialisé tout récemment la dernière recrue de son été, avec l’arrivée de Timothy Weah en provenance de la Juventus. L'ancien du Paris Saint-Germain arrive sous la forme d’un prêt, mais cette opération semble d’ores et déjà être considérée comme un transfert à part entière.

Après des semaines de négociations, un accord a enfin été trouvé entre la Juventus et l’OM. Après le PSG et le LOSC, Timothy Weah fait son grand retour en Ligue 1, cette fois dans le sud de la France. Et il a semblé tout de suite séduit par le projet marseillais, puisqu’il aurait lui-même poussé pour quitter Turin.

Un transfert quasiment acté ? A en croire les dernières indiscrétions sur ce dossier, Weah rejoint l’OM sous la forme d’un prêt payant de 1M€, avec une option d’achat fixée à 14M€ et des bonus autour des 3M€. Un total autour des 18M€ donc, que la Juventus semblé considérer déjà comme acquis si l’on s’en tient au dernier communiqué. « L'accord prévoit l'obligation pour Marseille d'acquérir définitivement les droits d'enregistrement du joueur sous réserve de la satisfaction de certaines conditions au cours de la saison 2025/2026. Le montant convenu pour le transfert définitif s'élève à 14,4 millions d'euros, payables sur quatre exercices ; ce montant peut être augmenté, sur la durée du contrat de travail du joueur, d'un montant n'excédant pas 4,1 millions d'euros, sous réserve de la réalisation de certains objectifs sportifs » annonce e club italien.