Transferts : Le remplaçant d’Hakimi offert au PSG !

Le PSG ne devrait pas recruter de latéraux cet été, malgré les doutes autour de la profondeur de son effectif. Un choix fort de Luis Enrique, qui compte sur des solutions internes pour épauler Achraf Hakimi et Nuno Mendes. Interrogé sur ce dossier sensible, l'ancien Parisien Boukary Dramé a livré une analyse franche sur les options disponibles au plus haut niveau.

Le PSG a tranché. Selon Walid Acherchour, le club parisien ne prévoit aucun renfort sur les côtés de la défense cet été. Luis Enrique aurait choisi de faire confiance à des solutions internes comme Lucas Hernandez à gauche ou encore Joao Neves et Warren Zaïre-Emery à droite. Il faut dire que trouver des remplaçants du même calibre que Nuno Mendes ou Achraf Hakimi n’est pas une mince affaire.

« C’est dur ! » « Ce n’est pas facile ! Même un joueur comme Federico Dimarco, de l’Inter, qui fait partie des meilleurs latéraux en Italie, on l’a vu, il est loin de Nuno Mendes, même s’il est bon. Franchement, c’est dur ! », a confié l’ancien international sénégalais.