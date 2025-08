Donnarumma - Chevalier : La vérité sur la décision sur PSG !

Axel Cornic

Le dossier du gardien de but a enflammé le mercato du Paris Saint-Germain, qui aurait vraisemblablement décidé de lâcher Gianluigi Donnarumma pour s’attacher les services de Lucas Chevalier. Il faut dire que le contrat de l’international italien se termine dans moins d’un an et une prolongation semble très mal embarquée.

Jusque-là, c’était assez calme. Avec simplement l’arrivée de Renato Marin en provenance de l’AS Roma, le PSG ne s’est pas montré très actif sur le mercato. Mais tout va changer en ce mois d’aout, puisque le départ d’un cadre de l’équipe est annoncé, avec Gianluigi Donnarumma qui serait poussé vers la sortie.

Ça dure depuis 13 mois... D’après les informations de La Gazzetta dello Sport, les négociations entre le PSG et les agents de Donnarumma dureraient depuis près de 13 mois. La volonté première du club était donc celle de le prolonger, mais ce dossier a finalement trainé en longueur et s’est transformé en un feuilleton interminable, qui aurait donc agacé les dirigeants parisiens.