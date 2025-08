Mercato : Cette star du PSG va rejoindre Mbappé ?

Arrivé en 2021 à la fin de son contrat avec l’AC Milan, Gianluigi Donnarumma pourrait bien quitter le Paris Saint-Germain de la même manière. Car son contrat se termine dans moins d’un an et une prolongation semble bien mal embarqué, avec le club parisien qui aurait d’ailleurs déjà trouvé un accord avec Lucas Chevalier du LOSC pour le remplacer.

C’est le gros dossier de cette deuxième partie de mercato. Alors qu’une prolongation est annoncée depuis l’automne dernier, les négociations entre l’entourage de Gianluigi Donnarumma et le PSG n’auraient mené à rien. Désormais, c’est plutôt un départ qui se dessine pour l’Italien, vraisemblablement poussé vers la sortie à moins d’un an de la fin de son contrat.

Plusieurs sources assurent que le PSG et Donnarumma pourraient se séparer cet été, avec Lucas Chevalier qui a d’ailleurs été désigné pour lui succéder dans les cages. Le LOSC ne fermerait pas la porte à un départ, mais voudrait d’abord trouver un remplaçant avant de laisser filer son gardien.

Le Real Madrid pense à la succession de Courtois

Du côté de Paris, on aimerait surtout trouver un nouveau club à Gianluigi Donnarumma. Et les prétendants ne manquent pas, surtout en Angleterre ! D’après les informations de La Gazzetta dello Sport, Manchester City et Chelsea seraient très intéressés, mais cela serait également le cas du Real Madrid, qui commencerait à avoir des doutes avec un Thibaut Courtois qui a fêté ses 33 ans en mai dernier.