PSG : Surprise, ce transfert est programmé avant Chevalier !

Ça va bouger dans les cages du Paris Saint-Germain, avec Gianluigi Donnarumma qui est poussé vers la sortie à moins d’un an de la fin de son contrat. Et son remplaçant est déjà trouvé, puisque le club parisien aurait trouvé un accord avec Lucas Chevalier, actuellement au LOSC.

Cela fait des mois qu’une prolongation est évoquée pour Gianluigi Donnarumma. Et finalement, elle pourrait ne jamais arriver ! Les dernières informations sur l’avenir de l’Italien sont très pessimistes et annoncent même un possible départ du PSG dès ce mercato estival.