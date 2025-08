Chevalier - PSG : C’est imminent pour ce transfert !

Alexis Brunet

Depuis plusieurs jours, le LOSC et le PSG sont en négociations au sujet de Lucas Chevalier. Le portier veut rejoindre Paris et ainsi devenir le remplaçant de Gianluigi Donnarumma, mais il faut régler un paramètre avant cela. Les dirigeants lillois veulent d’abord trouver son successeur. Dominik Greif est notamment pisté et son avenir devrait se décanter cette semaine.

De jour en jour, un départ de poids guette le PSG. Arrivé en 2021 à Paris, Gianluigi Donnarumma semble plus que jamais partant car il n’a pas prolongé son contrat. Pour le remplacer, les dirigeants parisiens pensent à un homme en particulier, le portier du LOSC Lucas Chevalier.

Le LOSC veut trouver le remplaçant de Lucas Chevalier avant de le vendre D’après plusieurs sources, les négociations entre le PSG et le LOSC au sujet de Lucas Chevalier avanceraient bien et il pourrait rejoindre Paris contre un chèque de 40M€. Toutefois, avant de vendre son portier, Lille aimerait lui trouver un remplaçant d’abord. Olivier Létang a donc initié plusieurs pistes depuis quelques jours et cela pourrait aboutir prochainement.