PSG - Kolo Muani : L’annonce inattendue pour son transfert !

Outre Milan Škriniar , Randal Kolo Muani fait partie des joueurs qui sont sur le départ du PSG . Le Français pourrait d’ailleurs faire son retour du côté de la Juventus de Turin , après y avoir été prêté lors de la seconde partie de saison dernière. Des discussions existent entre les dirigeants parisiens et turinois depuis plusieurs semaines, mais aucun terrain d’entente n’a été trouvé pour le moment.

Bremer veut le retour de Kolo Muani à la Juventus !

Randal Kolo Muani pourrait donc faire son retour à la Juventus de Turin, et cela serait alors pour le plus grand plaisir de Bremer. Lors d’un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport, le défenseur brésilien a milité pour que le joueur du PSG revienne à Turin. « Jonathan m'a fait bonne impression, c'est un attaquant technique et je suis convaincu qu'il nous aidera beaucoup. Quand Kolo Muani est arrivé en janvier, j'étais blessé : c'est un bon gars, il est fort. Nous espérons tous qu'il reviendra à la Juventus. »