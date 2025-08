Al-Khelaïfi : Sa relation qui va offrir 50M€ au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le feuilleton Randal Kolo Muani n'en finit plus, Nasser Al-Khelaïfi s'impliquerait désormais personnellement dans ce dossier. Il faut dire que comme le souligne la presse italienne, le président du PSG entretient une excellente relation avec le nouveau directeur général de la Juventus, Damien Comolli. Ce qui devrait permettre aux deux clubs de finaliser cette opération rapidement.

Cela fait désormais plusieurs semaines que le cas Kolo Muani fait les gros titres dans la presse italienne. Il faut dire que l'attaquant français, recruté pour 90M€, bonus compris, en 2023, ne s'est jamais imposé au PSG et n'entre plus dans les plans de Luis Enrique. Prêté à la Juventus en janvier dernier, Randal Kolo Muani s'est relancé et il se verrait bien y rester plus longtemps.

Al-Khelaïfi-Comolli : La relation qui tout changer pour Kolo Muani Une volonté partagé par la Juventus et le PSG qui peinent toutefois à trouver un accord puisque la Vieille Dame propose un prêt avec option d'achat alors que les Parisiens veulent inclure une obligation d'achat afin d'être assurés de vendre Randal Kolo Muani en fin de saison. Mais comme l'explique La Gazzetta dello Sport, la situation pourrait prochainement être débloquée notamment grâce à l'excellente relation entre Nasser Al-Khelaïfi et Damien Comolli. Les deux hommes s'entendent très bien, ce qui offre un vent d'optimisme dans ce feuilleton.