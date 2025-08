Kolo Muani : Le coup de pression du PSG !

Poussé vers la sortie depuis un an, Randal Kolo Muani est l’un des gros dossiers de ce mercato estival. Et après des débats interminables, il pourrait enfin quitter le Paris Saint-Germain pour rejoindre la Juventus, où il a été prêté au cours des derniers mois.

Si des nombreuses arrivées sont annoncées depuis le début du mercato, le PSG se concentre également sur les départs. La liste des indésirables est longue et on y retrouve notamment Randal Kolo Muani, déjà poussé vers la sortie l’été dernier et qui a finalement dû attendre le mois de janvier pour quitter Paris.