PSG : Le transfert que personne n’a vu venir ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Très discret sur le mercato, le PSG va-t-il enfin accélérer durant le mois d'août ? C'est une possibilité qui prend de l'ampleur ces dernières semaines puisque Illya Zabarnyi et Lucas Chevalier sont sur le point de s'engager avec le club de la capitale. Mais côté départs aussi cela risque de s'activer puisque Lucas Beraldo serait convoité.

Depuis le début du mercato, le PSG se montre très discret puisque seul Renato Marin a été recruté pour le moment, et côté départs, Milan Skriniar est le seul joueur majeur qui est parti. Mais cela devrait prochainement s'accélérer puisque Lucas Chevalier et Illya Zabarnyi sont proches de s'engager à Paris. Et en ce qui concerne les ventes aussi ça va bouger.

Galatasaray veut Beraldo... Ainsi, Galatasaray s'intéresserait à Lucas Beraldo. Selon les informations du média turc Sabah, le club stambouliote, très actif sur le mercato, et qui vise déjà le Monégasque Wilfried Singo, aurait donc activé la piste menant au défenseur du PSG. Barré par la concurrence de Marquinhos et Willian Pacho, Lucas Beraldo pourrait également voir débarquer Illya Zabarnyi, renforçant encore un peu plus la concurrence à son poste.