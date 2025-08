L’OM veut boucler un transfert à 63M€ !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Auteur d’une belle première saison en Ligue 1 à l’issue de laquelle il a fini co-meilleur buteur, Mason Greenwood aurait attiré l’attention de l’Inter Milan. Les Nerarruzzi en auraient fait une cible prioritaire lors de cette période de mercato, mais il faudrait une somme importante pour convaincre l’OM, qui aurait fixé son prix à environ 63M€.

L’OM réussira-t-il à conserver Mason Greenwood cet été ? Avec 21 réalisations, l’attaquant âgé de 23 ans a fini co-meilleur buteur de Ligue 1 avec Ousmane Dembélé (PSG) la saison dernière. Une première année réussie en France pour l’ancien de Manchester United, qui serait dans le viseur de l’Arabie Saoudite. En effet, selon Marca, Cristiano Ronaldo souhaiterait voir Mason Greenwood le rejoindre à Al-Nassr.

L’OM a fixé le prix de Greenwood à 63M€ D’après les informations de TEAMtalk, un autre club serait sur la piste du joueur de l’OM. En effet, l’Inter Milan en aurait fait une cible prioritaire et aurait entamé des démarches dans l’optique d’un éventuel transfert de l’Anglais, sous contrat jusqu’en juin 2029. Comme indiqué par Foot Mercato, Marseille n’est pas vendeur et Mason Greenwood n’envisage pas un départ non plus, mais d’après TEAMtalk, l’OM le valoriserait à environ 63M€, en sachant que 50% d’une future vente reviendra à Manchester United.