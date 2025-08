Transferts : Cristiano Ronaldo snobé à l’OM ?

Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il vient d’être rejoint pas son compatriote João Félix, Cristiano Ronaldo aurait désormais des vues sur un joueur de l’OM en la personne de Mason Greenwood. Le quintuple Ballon d’Or aimerait voir l’Anglais le rejoindre à Al-Nassr, mais ni ce dernier, ni les dirigeants marseillais, ne penseraient à un départ cet été.

L’OM et Greenwood ne pensent pas à un départ

En effet, comme indiqué par Foot Mercato, l’OM veut garder l’Anglais, qui a encore quatre ans de contrat. Mason Greenwood de son côté se sent bien dans la cité phocéenne et n’envisage pas un départ non plus lors de cette période de mercato. Reste à savoir si Al-Nassr et Cristiano Ronaldo pourraient les faire changer d'avis.