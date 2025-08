Cristiano Ronaldo - OM : Un transfert de folie se prépare !

Depuis quelque temps maintenant, Cristiano Ronaldo évolue du côté de l’Arabie saoudite. Le Portugais est toujours avide de titres et il aimerait bien remporter le championnat saoudien. Pour cela, l’ancienne star du Real Madrid veut faire venir certains joueurs à Al-Nassr, et après son compatriote Joao Félix, c’est Mason Greenwood qui serait sur la liste du multiple Ballon d’or.

L’été dernier, l’ OM décidait de faire un sacré pari en recrutant Mason Greenwood . L’attaquant était poussé vers la sortie par Manchester United et rien n’indiquait qu’il allait être efficace à Marseille après certains problèmes dans sa vie privée. Mais une saison plus tard, force est de constater que le club phocéen ne s’est pas trompé avec le joueur de 23 ans, buteur à 22 reprises l’année dernière.

La concurrence s’est accrue à l’OM

Mason Greenwood a notamment permis à l’OM de se qualifier pour la Ligue des champions, après une année sans coupe d’Europe. Toutefois, la saison prochaine, la concurrence sera plus forte à Marseille, car Pablo Longoria a bouclé les arrivées de Pierre-Emerick Aubameyang et Igor Paixao en attaque et Timothy Weah devrait suivre.