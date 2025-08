Mercato : Un phénomène est envoyé au PSG !

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG demeure une destination de choix pour les jeunes joueurs en quête de sensations fortes. Depuis que le projet parisien met l'accent sur les talents, nombreux sont ceux qui rêvent d'y évoluer. En Italie, un espoir a récemment été cité : il s'agit de Tommaso Barbieri (22 ans), formé à la Juventus et actuellement sous contrat avec la Cremonese.

« C'est un joueur qui mérite de jouer au PSG »

« J'aimerais citer Barbieri. Je l'ai fait débuter à 16 ans à Novare, et à chaque fois, il y avait du scepticisme, des critiques et des choses qui ne se passaient pas bien. Mais j'avais raison, vu sa carrière. Il a fait la différence lors de la montée des Grigiorossi. Pour moi, c'est un joueur qui mérite de jouer dans un grand club comme la Juventus, le PSG ou Barcelone. Barbieri peut aspirer à cette carrière, je le dis depuis un certain temps déjà » a déclaré Biancheri au cours d’un entretien accordé à Tutto Juve.