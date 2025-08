Coup de foudre loin du PSG, transfert annulé ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain serait prêt à jeter son dévolu sur Rodrygo Goes d’ici la fin du marché des transferts en cas de départ(s) dans le secteur offensif de Luis Enrique. Néanmoins, il ne faudrait pas s’attendre à une promenade de santé pour les Parisiens dans cette opération très épineuse tant économiquement parlant que pour convaincre le joueur de troquer sa tunique madrilène pour la rouge et bleue parisienne.

Et si le PSG lançait une offensive pour une star du Real Madrid d’ici la clôture du mercato estival programmée pour le 1er septembre ? RMC Sport a révélé dimanche soir, par le biais de son journaliste Fabrice Hawkins pendant l’After Foot, qu’en cas de départs notables en attaque avec Randal Kolo Muani, Kang-In Lee ou encore Gonçalo Ramos et Marco Asensio, le Paris Saint-Germain serait susceptible de tenter un coup avec Rodrygo Goes.

«Il est amoureux du club» Depuis la fin de saison et surtout le dénouement du Mondial des clubs, il est sans cesse question du potentiel départ de Rodrygo dans la presse étrangère. Mais qu’en pense le principal intéressé ? « Il ne pense pas vraiment quitter le Real Madrid, il est amoureux du club et de l’opportunité de jouer pour le Real Madrid ». a confié dans un premier temps le journaliste Fabrizio Romano.