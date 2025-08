Transfert avec le Real Madrid : Le PSG menacé ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

A l’approche de l’ouverture du mercato estival 2024, le PSG perdait officiellement Kylian Mbappé qui s’en allait du côté du Real Madrid. A cette époque, les dirigeants parisiens se seraient penchés sur le cas Rodrygo Goes d’après le journaliste Fabrice Hawkins pour combler le vide laissé par le départ du meilleur buteur de son histoire. Néanmoins, à l’instant T, ce serait silence radio et le Real Madrid donnerait le ton dans ce dossier.

Rodrygo Goes (24 ans) a bouclé sa sixième saison en tant que joueur du Real Madrid. Un exercice avec les trois autres membres des Quatre Fantastiques (Vinicius Jr, Jude Bellingham et Kylian Mbappé) qui ne s’est pas soldé de la manière escomptée. Aucun titre majeur pour le club merengue qui a dû se contenter de la Supercoupe d’Europe et de la Coupe intercontinentale, et un statut de remplaçant de luxe pour Rodrygo sur la fin de la saison.

«Il n’y a aucune offre officielle pour le Real Madrid, ni pour le joueur pour son départ» De quoi donner des idées au PSG selon Sky Deutschland et le journaliste Fabrice Hawkins de RMC Sport, ce dernier affirmant que le Paris Saint-Germain aurait des vues sur Rodrygo Goes depuis l’été dernier et le départ de Kylian Mbappé pour le Real Madrid. Néanmoins, le champion d’Europe n’aurait pas encore levé le petit doigt d’après Fabrizio Romano. « Rodrygo sera-t-il un joueur du Real Madrid cette saison ? Pour le moment oui, parce qu’il n’y a aucune négociation avec une autre équipe. Pour le moment, la situation est très tranquille bien que ça spécule beaucoup à son sujet depuis le Mondial (ndlr des clubs). Mais il n’y a aucune offre officielle pour le Real Madrid, ni pour le joueur pour son départ ».