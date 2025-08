Désiré Doué : «Monstrueux», un transfert de folie réclamé au PSG

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Malgré l'émergence de Désiré Doué, le PSG suivrait la situation de plusieurs ailiers, notamment celle de Rodrygo. L'ailier brésilien ne semble plus avoir sa place dans le onze du Real Madrid depuis l'arrivée de Kylian Mbappé l'année dernière. Selon le journaliste Kévin Diaz, le club parisien ferait un gros coup en mettant la main sur Rodrygo.

Entre Désiré Doué, Bradley Barcola et Khvicha Kvaratskhelia, on ne peut pas dire que le PSG manque d’ailiers. Mais selon Kévin Diaz, un profil ferait le plus grand bien à Luis Enrique : celui de Rodrygo. Lié au Real Madrid jusqu’en 2028, l’ailier brésilien représente une formidable opportunité de marché en raison de son faibel temps de jeu en Espagne.