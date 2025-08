Guardiola - PSG : Le gros rapprochement !

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Dans un contexte où le PSG cherche à se renouveler, la question du poste de gardien de but revient avec insistance. Gianluigi Donnarumma, malgré son statut, pourrait bien être poussé vers la sortie. Une possibilité qui ne tient pas uniquement à des considérations économiques, mais avant tout à une volonté claire de l’entraîneur parisien, Luis Enrique

Or, ce dernier est un puriste. À l’instar de Pep Guardiola, Luis Enrique accorde une importance cruciale à la participation de son gardien dans la construction du jeu. Et selon Thierry Barnerat, spécialiste des gardiens à la FIFA , le technicien parisien a déjà trop sacrifié sa philosophie.

« Luis Enrique s’est beaucoup trop renié »

« Luis Enrique s’est beaucoup trop renié cette saison par rapport à l’idée qu’il se fait du gardien de but. Regardez les sorties de balle contre Aston Villa et l’Inter, Paris a évité de relancer court dans la ‘‘zone 1’’ pour enlever toute pression à Donnarumma. L’argent est un prétexte. Enrique est un créateur. Au même titre que Guardiola, il veut être autant reconnu par les titres que par sa ‘‘patte’’. Il a dû composer avec Donnarumma et prendre sur lui. Avec Chevalier, ça serait fini. » a déclaré Barnerat au cours d’un entretien accordé à So Foot. Lucas Chevalier, plus à l’aise balle au pied, jeune et malléable, coche toutes les cases pour s’inscrire dans le style de jeu voulu par Luis Enrique.