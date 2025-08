PSG : La punchline que personne n’a vu venir !

Pierrick Levallet

Le PSG vient tout juste de sortir d’une saison longue et particulièrement époruvante, et s’apprête déjà à lancer l’exercice 2025-2026. Luis Enrique essaye toutefois de gérer son effectif au mieux afin qu’il revienne frais et prêt pour la préparation. Fabien Bossuet s’est d’ailleurs permis une punchline assez inattendue sur le sujet.

La saison 2024-2025 du PSG s’est terminée le 13 juillet dernier, avec une lourde défaite contre Chelsea en finale de la Coupe du monde des clubs. Dès le lendemain, les hommes de Luis Enrique sont partis en vacances afin de pouvoir recharger les batteries pour l’exercice 2025-2026. Le coach espagnol a d’ailleurs différé la reprise de l’entraînement collectif au 6 août, accordant ainsi deux jours de repos supplémentaires à ses joueurs.

La reprise approche pour le PSG ! Si certains estiment que plus tôt le PSG reprendra, mieux le vestiaire parisien sera préparé pour le match contre Tottenham en Supercoupe de l’UEFA le 13 août, d’autres pensent que le repos reste primordial après une saison aussi longue et harassante. C’est notamment le cas de Fabien Bossuet, préparateur physique de la Géorgie, qui n’a également pas hésité à démonter l’expression « no pain, no gain » pour justifier ses propos.