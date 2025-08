Mercato - PSG : Luis Enrique va perdre gros !

Le 13 juillet dernier, lors de la finale de la Coupe du monde des clubs contre Chelsea, Gianluigi Donnarumma a peut-être joué son dernier match avec le PSG. Le portier italien est plus que jamais sur le départ, car il n’a pas prolongé son contrat avec Paris, qui arrive à échéance en juin 2026. Si l’ancien joueur de l’AC Milan venait vraiment à partir, Luis Enrique perdrait gros d’un point de vue de la taille. Explications.

Le PSG va perdre en taille

Avec le possible remplaçement de Gianluigi Donnarumma par Lucas Chevalier, le PSG va perdre beaucoup en taille. L’Italien culmine à 1M96 contre 1M89 pour le Français. Un détail qui peut avoir son importance selon Thierry Barnerat, « expert goalkeeper » à la FIFA, interrogé par So Foot. « Ils perdraient en taille (avec le départ de Donnarumma). Déjà qu’ils sont en déficit sur les joueurs de champs, Pacho (1,87m) et Fabian Ruiz (1,89m) étant les plus grands… Donnarumma leur en apportait. Luis Enrique devra trouver comment défendre sur coups de pied arrêtés pour compenser. Mais dans sa conception du poste, c’est un détail au regard de la technique, du jeu au pied et du calme de Chevalier. » Pas de doute que le coach espagnol a déjà planché sur la question et qu’il pourrait bien avoir trouvé une solution miracle.