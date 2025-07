EXCLU - Mercato - PSG : Un nouveau étonnant scénario pour Donnarumma

L’avenir de Gianluigi Donnarumma s’assombrit au PSG où Luis Enrique souhaite miser sur un autre gardien de but. Et selon nos sources, la possibilité de le voir mis en concurrence avec Lucas Chevalier la saison prochaine existe.

Luis Enrique a pris une décision radicale il y a déjà plusieurs mois de cela. À ses yeux, Gianluigi Donnarumma n’offre pas un profil compatible avec sa vision et son projet pour le PSG . Et les performances XXL du portier italien en Ligue de Champions n’ont pas changé la donne. Paris prépare donc la succession de Donnarumma , qu’il reste ou qu’il parte.

Chevalier va venir

Au précieux poste de gardien de but, Luis Enrique a déjà fait son choix. Ce sera le Lillois Lucas Chevalier. Sauf retournement de situation, le portier lillois va devenir Parisien. Et un scénario étonnant pourrait alors s’écrire en cette saison 2025-2026… Celle d’une mise en concurrence de Donnarumma et Chevalier. Car sur le marché des transferts, peu de clubs sont en capacité de s’attacher les services du gardien italien. Entre son transfert et son salaire, Donnarumma est un très gros poisson. Et à son poste, les places sont comptées…