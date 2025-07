Mercato - PSG : Coup de théâtre pour Donnarumma ?

Gianluigi Donnarumma et le PSG ne parviennent pas à trouver un accord contractuel pour prolonger. En fin de contrat le 30 juin 2026, le portier italien est peut-être déjà condamné à quitter le club de la capitale lors de ce mercato estival. Mais alors que de nouvelles réunions sont prévues avec le PSG, un retournement de situation est encore possible.

PSG-Donnarumma : De nouvelles réunions sont programmées

Alors qu'il ne lui reste plus qu'une année d'engagement avec le PSG, Gianluigi Donnarumma a négocié pendant plusieurs semaines avec sa direction pour prolonger. Toutefois, les deux parties n'ont jamais réussi à trouver un terrain d'entente. Pour ne pas voir Gianluigi Donnarumma partir librement et gratuitement dans un an, à l'image de Kylian Mbappé, le PSG compterait le vendre cet été ; et le remplacer par Lucas Chevalier. Toutefois, l'avenir du gardien de 26 ans ne serait pas définitivement scellé, du moins pour le moment.