PSG : Transfert à 40M€, la réponse tombe !

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2027 avec le LOSC, Lucas Chevalier pourrait rejoindre le PSG lors de ce mercato estival. En effet, les trois parties continueraient de discuter d'un transfert à hauteur de 40M€ depuis plusieurs jours. Si rien n'est encore signé à ce jour, elles seraient optimistes, et ce, parce que les positions seraient de plus en plus proches.

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2026 avec le PSG, Gianluigi Donnarumma n'arrive pas à trouver d'accord avec sa direction pour prolonger. Pour ne pas voir son gardien italien partir librement et gratuitement dans un an, à l'instar de Kylian Mbappé, le club de la capitale devrait le vendre lors de ce mercato estival.

PSG-LOSC : Rien n'est signé pour Lucas Chevalier Pour pallier le potentiel départ de Gianluigi Donnarumma, le PSG aurait jeté son dévolu sur Lucas Chevalier. Désireuse de mettre toutes les chances de son côté sur ce dossier, l'écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi aurait déjà lancé les grandes manœuvres. A tel point que le PSG serait proche de boucler la signature du portier du LOSC.